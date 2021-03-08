Посетители зоопарка думали, что кенгуру плохо, а он просто отдыхал на полу с подогревом (Видео)

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавная ситуация произошла с работниками зоопарка в Риге. Там живет кенгуру по кличке Кингару, который очень хорошо устроился.

Дело в том, что у животного в вольере пол с подогревом. Каждый день кенгуру лежал на спине и практически не двигался. Это привлекло внимание посетителей, который обратились в полицию. Они просили правоохраниетелей проверить условия содержания животного в зоопарке, однако все оказалось куда проще.

Выяснилось, что кенгуру не плохо - он просто отдыхал на полу с подогревом, а иногда наслаждался морковкой. Полицейские поговорили с работниками зоопарка и не нашли ничего криминального. К слову, животное, по словам представителей заведения, абсолютно здорово и ни на что не жалуется. -0-