Премьер Новой Зеландии дала интервью во время землетрясения – видео

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн решила не заканчивать интервью из-за начавшегося землетрясения. Видео опубликовал сайт Daily Mail.

На кадрах можно увидеть, как глава Новой Зеландии разговаривает с журналистом в прямом эфире. В этот момент предметы в студии начинали трястись, однако женщина отказалась прервать разговор. Она с улыбкой на лице продолжила беседу, лишь отметив, что "у нас тут небольшое землетрясение".

Подземные толчки быстро прекратились, не нанеся ущерба. Позже сейсмологи подтвердили, что на территории страны произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла. Его очаг находился рядом с городом Левин, который располагается в нескольких десятках километров от столицы страны Веллингтон. -0-