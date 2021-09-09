Приятное пробуждение: щенок вмиг проснулся, когда прямо под носом учуял вкусняшку (Видео)

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавные кадры с участием своего питомца удалось сделать молодому человеку из США. Кадрами он поделился на YouTube.

Парень заметил своего маленького бульдога, который вымотался и уснул прямо в центре комнаты. Тогда парень решил сделать любопытные кадры, которые от души повеселили пользователей.

Мужчина достал любимую вкусняшку щенка и поднес ее прямо к носу питомца. По всей видимости, у собаки еще остались силы, ведь она в тот же момент широко открывает глаза и хватает собачью печеньку. Этот момент оказался настолько забавным, что юзеры описали его только одной фразой: "Вот это приятное пробуждение!". -0-