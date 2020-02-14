Принц Гарри и Меган Маркл окончательно отказались от жизни в Великобритании

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Герцоги Сассекские решили оборвать всю привязанность к Великобритании и закрыли офис в Букингемском дворце, сообщает Daily Mail.

Принц Гарри и Меган Маркл закрыли их офис и уволили 15 сотрудников. Журналисты считают, что таким способом звездная пара решила полностью отказаться от жизни в Великобритании. Представители дворца никак не комментируют случившееся, однако поделились информацией, что члены королевской семьи, в том числе Елизавета II, принц Чарльз и принц Уильям, знают о закрытии офиса и увольнениях.

Знаменитая пара не переживает из-за переезда. Многие уверены, что именно британская пресса стала причиной изменений в жизни членов королевской семьи. Многие таблоиды и интернет-издания нечистоплотно рассказывали о жизни пары.

Напомним, 8 января герцог и герцогиня Сассекские отказались от королевских привилегий, а 20 января принц Гарри улетел к семье в канадский Ванкувер. -0-