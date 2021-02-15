Принц Гарри и Меган Маркл станут родителями во второй раз

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из самых знаменитых пар в мире сообщила широкой аудитории о пополнении в семье. Об этом пишет ТАСС ссылаясь на заявление представителя семьи.

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл ожидают второго ребенка. Герцог и герцогиня Сассекские, согласно заявлению, очень рады таким приятным новостям, ведь их сын Арчи станет старшим братом. Пол ребенка пока неизвестен.

Второй ребенок знаменитой пары станет восьмым в очереди на королевский престол. Впрочем, наследство особо и не нужно знаменитостям, ведь около года назад Герцог и герцогиня Сассекские отказались от статуса старших членов королевской семьи и обеспечивают себе финансовую независимость. -0-