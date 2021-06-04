Проиграл спор? Жена Робби Уильямса побрила его налысо

Робби Уильямс. Фото из Instagram
4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруга популярного британского поп-певца Робби Уильямса опубликовала новое видео в Instagram и впечатлила юзеров.
На кадрах артист запечатлен на балконе своего дома с угрюмым лицом. По всей видимости, Уильямс проиграл спор жене, поэтому она с улыбкой побирается к артисту. Девушка взяла в руки машинку для стрижки и принялась брить мужа. Причем, на подравнивании кончиков она не остановилась, полностью избавившись от шевелюры Робби Уильямса.
В комментариях юзеры принялись бурно обсуждать неординарный шаг поп-певца. Причем, многие отметили, что без волос Робби Уильямс выглядит гораздо моложе. Другие поинтересовались у знаменитости: "Проиграл спор?". За сутки пост собрал десятки тысяч лайков. -0-