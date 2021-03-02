Простая ложь с лимонами озадачила пользователей сети (Фото)

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Австралии недавно прославилась в сети, когда поставила в тупик огромное число людей фотографией трех лимонов. Об этом пишет Daily Mail.

Жительница города Перт по имени Шонтель опубликовала в Facebook фотографию трех цитрусовых. Плоды были очень похожи на настоящие и ни у кого из юзеров не возникло и капли сомнения, что перед ними могут быть вовсе не лимоны.

Простая ложь восхитила людей, когда девушка представила другой кадр. Оказалось, что от настоящих лимонов на снимке были только наклейки. Остальное - кондитерское мастерство повара-самоучки.

Фото Facebook

Девушка сделал искусные ванильные бисквиты, которые тщательно замаскировала под цитрусовые. Фотография озадачила пользователей сети, ведь Шонтель для имитации кожуры лимона использовала желтую глазурь, а внутри была сладкая начинка. Кадр привлек внимание юзеров и вызвал бурное обсуждение в сети. -0-