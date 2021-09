Простая математическая задачка поставила в тупик миллионы пользователей сети (Видео)

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка в TikTok разместила любопытный ролик, который озадачил и привлек внимание людей.

Девушка решила испытать математические знания своих друзей и придумала для них любопытную задачку. Для этого она написала на листе бумаги два числа "100", расположив их друг под другом. После этого автор видео предложил людям с помощью одной прямой линии превратить эти два числа в "200".

Никто из участников ролика не смог справиться с задачкой, хоть им и предоставили достаточно времени. Люди оказались озадачены, а простая математическая задачка поставила в тупик огромное число пользователей сети. Ответ девушка не предоставила, однако в комментариях предложили оригинальное решение.

Юзеры предположили, что линию необходимо провести поверх цифры "1" в первой сотне. В таком случае "1" превратится в "T", а первая строчка превратится в Too - омоним к слову Two ("два"). В итоге, если прочитать всю фразу вслух, она будет звучать как Two hundred ("200"). Споры в комментариях продолжаются, а вот сам ролик всего за несколько дней собрал более 40 миллионов просмотров. -0-