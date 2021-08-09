Простой лайфхак для очистки душевой кабины мигом признали гениальным (Видео)

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка недавно в TikTok показала любопытный лайфхак, который сразу же признали гениальным.

Женщина решила очистить у себя дома свою душевую кабину, однако под рукой не оказалось нужного моющего средства. Тогда блогерша решила использовать моющее средство для мытья посуды и уксус. Удивительно, но это сработало просто на ура и уже через несколько минут душевая кабина блестела.

Девушка, в свою очередь, отметила, что стоит использовать обычную губку, а не пульверизатор. Простой лайфхак для очистки душевой кабины мигом признали гениальным, а многие пользователи взяли его на вооружение и поблагодарили блогерши за хитрость в уборке. -0-