Простой рецепт для завтрака восхитил пользователей сети - видео

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блогерша разместила в TikTok ролик, который впечатлил пользователей сети и моментально набрал популярность.

Девушка показала простой рецепт для завтрака, который сразу же назвали идеальным. Блогерша взяла два яйца и взбила их, предварительно добавив соль и перец. После этого она вылила на сковороду смесь и обмакнула в нее два куска белого хлеба. Немного выдержки и девушка перевернула содержимое.

Затем она добавила ломтик сыра и кусочек ветчины, а дальше просто закрыла бутерброд. Юзеры сети оказались в восторге от необычного рецепта, который до этого никто не встречал. Они отметили в комментариях, что возьмут его себе на вооружение. Помимо этого, многие пользователи стали предлагать свои варианты дополнения к идеальному завтраку. -0-