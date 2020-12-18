Прозрачный осьминог и лакомства времен СССР: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Завораживающие подводные фотоснимки, результаты краш-теста новой Honda e, почти забытые вкусности времен СССР и правила здорового сна. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Осьминог насквозь

Тайванец Ву Юнг-сен запечатлел личинку Wunderpus photogenicus (осьминога чудесного) – в прозрачном тельце можно рассмотреть даже мозг! В подборке есть и другие снимки морских обитателей от подводного фотографа.

Впустите свет

Первый этаж, пышные деревья под окном, северная сторона, дом впритык – причин, почему в комнате почти постоянно полумрак, много. Но есть несколько способов, с помощью которых можно улучшить положение.

Семь самых странных лакомств, которые так любили дети в СССР

Современных детей сложно удивить необычным десертом. В меню даже среднестатистического кафе непременно присутствуют чизкейк, тирамису и несколько сортов мороженого. А как выглядят детские торты на днях рождения! Да и содержимое типового холодильника привело бы советского человека в восторг. Во времена СССР существенные покупные сладости или деликатесы перепадали куда реже: в честь дня рождения или Нового года. Зато были мамина и бабушкина выпечка, пирожные из кулинарии, а еще – лакомства из нашего списка.

Электрокар Honda e получил "четверку" за безопасность

Специалисты Европейской программы оценки новых автомобилей Euro NCAP проверили на прочность электромобиль от Honda 2020 года. Результат не самый плохой, но и не самый лучший.

Ошибки взрослых, нарушающие сон ребенка

Режим дня, соотношение активных и спокойных игр, дневной сон, атмосфера в доме – вот факторы, которые влияют на способность малыша легко засыпать по вечерам.

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Фото из открытых источников