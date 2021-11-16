Пугачева и Галкин на новом фото стали больше похожи на молодоженов – выглядят прекрасно!

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно знаменитый юморист Максим Галкин разместил у себя в Instagram новый пост, который восхитил огромное число людей.

На фотографии оказались запечатлены Максим Галкин и Алла Пугачева у себя дома. Кадр бы не сильно выделялся на фоне других снимков шоумена, однако на этом фото знаменитая пара российского шоу-бизнеса стала больше похожа на молодоженов.

Пугачева и Галкин восхитили сеть своим видом, а все оказались зачарованы помолодевшей красотой Аллы Борисовны. Разумеется, фотография привлекла внимание поклонников, ведь те в комментариях оставили огромное число восторженных комментариев и сотни тысяч лайков. -0-