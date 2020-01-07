Пугачева ошеломила поклонников внешним видом

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максим Галкин выложил в сеть фото с рождественского ужина, который они с супругой провели в кругу друзей. Поклонники звездной пары сразу же отметили великолепный внешний вид Аллы Пугачевой. "Выглядит моложе своего мужа", - написали они под снимком в Instagram.

Фолловеры также восхитились стройной талией Примадонны и ее способностью выглядеть притягательно, "ничего при этом не оголяя". Хотя нашлись и те, кто опубликовал скептические комментарии, отметив, что Пугачева "в молодости так хорошо не выглядела, как сейчас".