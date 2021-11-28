Пума играет с арбузом на снегу (Видео)

Удивительный ролик появился в интернете. Пума по кличке Месси играет с необычным "мячом".

Животное замечает во дворе арбуз. Месси тут же выбегает из дома и начинает катать его по снегу. Хозяйка в шутку предлагает домашнему любимцу слепить снеговика. В какой-то момент Месси понимает, что огромную ягоду можно не только валять по земле, но и грызть…

Подписчикам канала очень понравилось наблюдать за игривым хищником. Многие пользователи делились своими эмоциями в комментариях: "Каждый день у Месси какое-то развлечение. Жизнь удалась! Вниманием и заботой обеспечен!", "Меська наш любимый, мы так рады видеть тебя счастливым", "Ну где еще можно встретить такое сочетание снега, арбуза и зеленых усов", "Первый снег и арбуз вместо игрушки", "Ну класс! Месси получил любимый полосатый мяч, вкусный, да еще и с первым снежком. Сколько радости!", "Какой же Месси красивый. Эти серые глаза и бантик зеленый от арбуза. Будь здоров и счастлив, малыш".