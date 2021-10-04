Пушистая акула! Кот в милом костюмчике искупался и стал звездой YouTube (Видео)

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно хозяйка красивого кота из США разместила любопытные кадры, которые повеселили юзеров сети.

Девушка поведала, что ее питомец не боится воды и отлично плавает, но в этот раз он решил расслабиться. Для этого котик примерил костюм с плавником акулы и отправился в бассейн. Там он максимально расслабился, превратившись в настоящую пушистую акулу.

В таком виде его и запечатлели на видео, которое помогло котику стать звездой соцсетей. Люди оказались в восторге от милого костюмчика и вида питомца, что принесло кадрам огромное число просмотров. -0-