Пушистый мотоцикл: пес повеселил сеть своим забавным сном (Видео)

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из США разместил на YouTube кадры с участием своего питомца и развеселил юзеров.

Мужчина однажды ночью встал попить воды и услышал странные звуки. Казалось, будто где-заводится мотоцикл, но на улице было пусто. Тогда парень прошел в комнату и понял, что пушистый мотоцикл отдыхает прямо у него на диване.

Трехлетний песик очень сладко заснул и начал издавать забавные звуки. Хозяин не мог упустить такой момент и запечатлел все на камеру. Собака повеселила юзеров своим забавным сном, что принесло ролику огромное число просмотров. -0-