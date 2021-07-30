Пушистый тусовщик: кот включил музыку на полную, а соседи вызвали полицию

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный случай произошел несколько дней назад в небольшом испанском городе Луго. Об этом сообщает издание Newsweek.

Днем 25 июля несколько местных жителей пожаловались в полицию на то, что у их соседей громко играет музыка уже несколько часов. Офицеры прибыли на место и с удивлением обнаружили, что в жилище нет людей, а только кот.

Оказалось, что сосед уехал за город, а в квартире оставил своего питомца. Тот, по всей видимости, воспользовался отъездом хозяина и лапой выкрутил регулятор громкости музыкального центра на максимум.

Мужчине пришлось прервать отдых и вернуться домой, чтобы выключить музыку, а многие пользователи отметили, что соседи просто застали вечеринку пушистого тусовщика. -0-