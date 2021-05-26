Пушистый защитник: кот умилил сеть своими действиями рядом с ребенком

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой папа из Колумбии разместил на YouTube милое видео с участием своего сына и кота.

Папа проводил время с ребенком дома и наблюдал за тем, как малыш все изучает вокруг. В какой-то момент мальчик вышел на балкон и подошел к перилам, чтобы взглянуть на вид. Многие могли бы перепугаться, однако поводов для паники не было, ведь рядом с ребенком уже дежурил его пушистый защитник. Каждый раз, когда малыш пытается высунуть руки за перила, кот его отдергивает.

Эти действия пушистика умилил сеть, а в комментариях люди отметили, что папе нечего бояться. Неудивительно, что кадры посмотрели более миллиона раз. -0-