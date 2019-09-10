Честность на первом месте: работница кофейни в ОАЭ нашла сумку с деньгами и отдала ее в полицию

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудница кофейни в Дубае не подозревала, что станет героиней новостей всех местных СМИ. На личном примере девушка показала, что доброта и честность еще не исчезли.

Как пишет издание Arabian Business , девушка нашла в кафе дорожную сумку, которую забыл один из посетителей. Она заглянула в нее и была поражена. Внутри лежали 195 тыс. дирхамов ОАЭ наличными (более $53 тыс.) и два чека на 500 тысяч и шесть тысяч дирхамов ($136 тыс. и $1,7 тысячи).

Помимо всего прочего, в сумке находились документы и золотые украшения. Девушка, после того как никто не вернулся за сумкой, занесла находку в полицию. Позже выяснилось, что сумка принадлежит "российскому брокеру", который даже не подозревал о пропаже, пока с ним не связались правоохранители. Местная полиция наградила девушку и поблагодарила за честность.