Честность на первом месте: работница кофейни в ОАЭ нашла сумку с деньгами и отдала ее в полицию

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудница кофейни в Дубае не подозревала, что станет героиней новостей всех местных СМИ. На личном примере девушка показала, что доброта и честность еще не исчезли.
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Помимо всего прочего, в сумке находились документы и золотые украшения. Девушка, после того как никто не вернулся за сумкой, занесла находку в полицию. Позже выяснилось, что сумка принадлежит "российскому брокеру", который даже не подозревал о пропаже, пока с ним не связались правоохранители. Местная полиция наградила девушку и поблагодарила за честность.