Райану Гослингу подарили экскурсию по Тюмени

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадскому актеру и музыканту Райану Гослингу 12 ноября исполнилось 38 лет. В честь праздника редакция тюменского издания подарила Гослингу экскурсию по Тюмени. О том, как прошла экскурсия, журналисты рассказали на своем портале.
Лично актер за подарком не приехал, и редакция приняла решение провести экскурсию "по лучшему городу на Земле" для пластиковой копии Райана Гослинга.
Изображение актера пронесли и сфотографировали на фоне всех достопримечательностей города. А чтобы пластиковый Гослинг не замерз, на него надели шубу и шарф.
Пока реальный актер не создал аккаунт в Instagram, редакция создала страничку для его пластиковой копии, которая до сих пор продолжает изучать Тюмень.-0-
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