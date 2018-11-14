Райану Гослингу подарили экскурсию по Тюмени

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадскому актеру и музыканту Райану Гослингу 12 ноября исполнилось 38 лет. В честь праздника редакция тюменского издания подарила Гослингу экскурсию по Тюмени. О том, как прошла экскурсия, журналисты рассказали на своем портале.

Лично актер за подарком не приехал, и редакция приняла решение провести экскурсию "по лучшему городу на Земле" для пластиковой копии Райана Гослинга.

Изображение актера пронесли и сфотографировали на фоне всех достопримечательностей города. А чтобы пластиковый Гослинг не замерз, на него надели шубу и шарф.

Пока реальный актер не создал аккаунт в Instagram, редакция создала страничку для его пластиковой копии, которая до сих пор продолжает изучать Тюмень.-0-