Реакция мамы на сына, который принялся есть землю, стала вирусной в сети - видео

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой блогер из TikTok решил разыграть свою маму, реакция которой быстро стала вирусной в социальной сети.

Молодой человек стал не сильно заморачиваться над пранком и придумал простой, но действенный план. Он взял шоколадное печенье и сильно измельчил его. В итоге вышло, что лакомство стало почти не отличить от земли.

Парень высыпал печенье в горшок с цветком и отправился в комнату, где спокойно отдыхала мама. Блогер начал "трапезу", что, мягко говоря, не очень понравилось его матери.

Реакция женщины превзошла все ожидания молодого человека. Мама принялась ругаться, а также прогнала парня тапком. "Боже мой, что ты ешь? Это что, почва? Почему ты ведешь себя так, словно я тебя не кормлю?", - говорит женщина в ролике.

Кадры быстро стали вирусными. В комментариях пользователи посочувствовали маме, а другие, напротив, восхитились харизмой женщины. Видео посмотрели более 2,1 миллиона раз. -0-