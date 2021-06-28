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Калейдоскоп
28 июня 2021, 05:00

Реакция выдр на фокус с пальцем повеселила от души юзеров сети (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяин двух милых выдр по кличке Ханна и Котаро практически каждый день радует многочисленных подписчиков на YouTube новыми роликами, но недавний из них особенно повеселил людей.

Парень решил развлечь своих питомцев и продемонстрировал им фокусы с пальцем. Для этого он приобрел несколько накладных больших пальцев, которые и помогли делать мужчине магию.

Сначала хозяин показывает Ханне и Котаро фокус, в котором человек вытаскивает платок из ниоткуда. Выдры были заинтригованы, но больше всего по вкусу им пришелся трюк с "бегающим светом". В этот момент эмоциям выдр не было предела.

Неудивительно, что Котаро забрал накладной палец и уже сам попытался повторить фокус. К слову, этот момент тоже повеселил подписчиков, но они от души посмеялись с реакции питомцев. Разумеется, кадры быстро собрали огромное число просмотров. -0-

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