Реакция выдр на фокус с пальцем повеселила от души юзеров сети (Видео)

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяин двух милых выдр по кличке Ханна и Котаро практически каждый день радует многочисленных подписчиков на YouTube новыми роликами, но недавний из них особенно повеселил людей.

Парень решил развлечь своих питомцев и продемонстрировал им фокусы с пальцем. Для этого он приобрел несколько накладных больших пальцев, которые и помогли делать мужчине магию.

Сначала хозяин показывает Ханне и Котаро фокус, в котором человек вытаскивает платок из ниоткуда. Выдры были заинтригованы, но больше всего по вкусу им пришелся трюк с "бегающим светом". В этот момент эмоциям выдр не было предела.

Неудивительно, что Котаро забрал накладной палец и уже сам попытался повторить фокус. К слову, этот момент тоже повеселил подписчиков, но они от души посмеялись с реакции питомцев. Разумеется, кадры быстро собрали огромное число просмотров. -0-