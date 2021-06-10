Ребята, навались! Толпа котят "напала" на мужчину и умилила сеть (Видео)

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube загрузили очень милый ролик, который сразу же привлек внимание пользователей.

Мужчина из Харькова запечатлел свой поход по дому, который он превратил в приют для животных. Хозяин жилища открывает дверь в другую комнату, а оттуда на него "нападает" толпа котят. Десяток пушистых комочков окружил человека и всячески пытался его повалить. Не хватало только закадровой фразы: "Ребята, навались!"

После мужчина отправился кормить толпу котят, а кадры умили сеть. Неудивительно, что видео быстро собрало огромное число просмотров и лайков. -0-