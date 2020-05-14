Редчайшие голубые драконы впечатлили посетителей пляжа - фото

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Редких моллюсков, которых называют голубыми драконами, заметили на побережье пляжа Падре Айленд в американском штате Техас. Об этом сообщает The Independent.

Отдыхающие на пляже люди заметили странных существ, которых вынесло после очередной волны. Выяснилось, что на суши оказались редчайшие голубые драконы – разновидность моллюсков очень мелкого размера. Их длина может достигать всего трех сантиметров, однако они питаются обитателями океана, которые похожи на медуз, – порпитами.

Свое название голубые драконы получили из-за яркого синего окраса и интересной формы. Отмечается, что лучше их не трогать, ведь эти моллюски могут ужалить в разы сильнее, чем самые ядовитые медузы. Отдыхающие обнаружили за один день четырех голубых драконов, появление которых на этом пляже в последнее время участилось. -0-