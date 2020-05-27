Редкого белого гризли обнаружили в Канаде

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычного медведя гризли обнаружили сотрудники национального парка Банф в канадских Скалистых горах. Его необычность заключается в уникальной окраске - совершенно белой, сообщает Daily Mail.

Обычно шкура медведей гризли может иметь различные оттенки, от почти черного до русого, но чистый белый цвет – огромная редкость. Ученые отметили, что не слышали о таких медведях в течение нескольких десятков лет.

Возможно, медведь является альбиносом. Но тогда должен был измениться и цвет глаз, а этого не произошло. Специалисты предположили, что необычный окрас связан с рецессивным геном. Эта мутация почти не встречается в дикой природе.-0-