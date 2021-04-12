Регина Тодоренко порассуждала о мерзавцах в откровенном бикини (Фото)

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская телеведущая Регина Тодоренко недавно опубликовала в Instagram новый пост и привлекла внимание юзеров сети.

Звезда экрана решила поговорить со своими подписчиками об отношениях. Для большего внимания Тодоренко прикрепила к посту откровенный кадр, который тоже стал предметом обсуждения. Девушка примерила откровенное бикини черного цвета, которое выгодно подчеркнуло стройную фигуру селебрити.

Кроме этого, в подписи к посту Регина Тодоренко порассуждала о мерзавцах среди мужчин. Она также дала ответ на вопрос, почему же девушки их выбирают. Она считает, что часто отношения развиваются по одному и тому же сценарию, из-за чего девушкам начинает казаться, будто они недостойны счастья. Многие согласились с телеведущей, а другие просто наслаждались красивым фото Регины Тодоренко. -0-