Рейнольдс и Джонсон попали в русскую тюрьму. Это трейлер фильма "Красное уведомление" от Netflix

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стриминговый сервис Netflix представил в сети первый трейлер грядущего комедийного боевика под названием "Красное уведомление".

Главные роли в картине исполнили Райан Рейнольдс, Дуэйн Джонсон и Галь Гадот. Последняя, к слову, даже в трейлере бесподобна в образе злодейки. Сюжет закручивается вокруг агента ФБР, который вынужден объединиться с грабителем, чтобы поймать героиню Галь Гадот и вернуть дорогостоящий предмет искусства.

Судя по трейлеру, герои побывают в массе мест по всему миру, а также попадут в русскую тюрьму, где вступят в схватку с ОМОН. Режиссером картины стал Роусон Маршалл Тербер, а премьера намечена на 12 ноября. -0-