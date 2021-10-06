Рекордно похудевшая актриса Ребел Уилсон впечатлила сеть фотографиями с пляжа

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Ребел Уилсон впечатлила поклонников и пользователей сети своим серьезным похудением, а теперь подтвердила результат фотографиями с пляжа. Пост опубликовали в Instagram.

Знаменитость сбросила рекордные 30 килограмм и серьезно изменилась в лучшую сторону. В новых фото Ребел Уилсон позирует на пляже рядом с пальмами, а примерила звезда розовое боди и короткие шорты. Дополнили красивый образ очки и полупрозрачная рубашка.

Внешний вид Ребел Уилсон впечатлил многих юзеров и поклонников актрисы. Неудивительно, что в комментариях появилось огромное число хвалебных отзывов, а также снимок собрал десятки тысяч лайков. -0-