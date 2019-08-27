Рената Литвинова взбудоражила соцсети дерзким образом

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая актриса театра и кино Рената Литвинова поразила пользователей интернета новым снимком на своей странице в Instagram.

Популярная 52-летняя кинозвезда позирует на фотографии в черных кожаных брюках, трикотажном топе и белых лодочках. Дополнила она свой образ украшением от Ninotchka Jewels.

Пользователи Instagram привыкли к ярким нарядам Ренаты Литвиновой, но новый снимок не оставил равнодушным никого. Подписчики знаменитости не смогли сдержать восхищения и отметили, как новый дерзкий образ идет Ренате Литвиновой. Кроме этого, внешний вид звезды оценила Юлия Снигирь, Полина Гагарина и другие. -0-