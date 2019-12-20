Рентген мопса ужаснул и развеселил пользователей сети

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущий Энди Ричтер поделился в Instagram необычным снимком, который за несколько часов стал вирусным.

Американская знаменитость опубликовал рентгеновский снимок мопса своего друга и вызвал у юзеров сети самые разнообразные чувства. Кого-то пес не на шутку напугал, а кто-то посмеялся от души.

"Это в одно время и ужасно, и смешно", - написал один из пользователей. Другие попытались выяснить у Энди Ричтера, все ли хорошо с песиком. Он заверил людей, что животное в порядке и приложил снимок из жизни мопса.-0-