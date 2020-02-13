Рианна показала интригующий комплект нижнего белья собственного бренда

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская певица и бизнес-леди Рианна разместила в Instagram новый пост и заставила поклонников дышать чаще.

Артистка представила новую линейку нижнего белья собственного бренда. Для этого она примерила комплект из кружевного белого бюсгалтера и такого же низа. В кадре Рианна позирует боком к фотографу на фоне светло-розового тюля.

Звезда дополнила образ белыми кружевными чулками, браслетами, серьгами и ожерельем. Голову артистки украшают розовые бигуди и несколько заколок.

Менее чем за сутки пост собрал более 3 миллионов лайков, а пользователи Instagram оставили под снимком Рианны свыше 23 тыс. восторженных комментариев. Поклонники певицы отметили, что она выглядит великолепно и от нее "нельзя оторвать взгляд". -0-