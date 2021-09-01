Рианна поразила Instagram чересчур привлекательными фото

Рианна. Фото из Instagram
1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Риианна представила в Instagram несколько новых кадров, которые мигом привлекли внимание пользователей.
Знаменитость решила на себе наглядно продемонстрировать новое белье своего бренда. Кроме этого, Рианна не упустила шанса блеснуть своей стройной фигурой и природной красотой. Для этого артистка примерила кружевной фиолетовый комплект с розовыми "волнами".
Разумеется, такие чересчур привлекательные фото не остались без внимания поклонников Рианны. Они быстро оставили в комментариях огромное число восторженных отзывов, а сам пост собрал два миллиона лайков. -0-