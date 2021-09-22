Рита Ора удивила Instagram, ведь на ее новые фото невозможно смотреть без смеха

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная британская певица Рита Ора приняла участие в съемке для модного журнала и рассмешила многочисленных фолловеров в Instagram.

Звезда стала главным лицом нового номера, а также примерила причудливые наряды, которые и стали предметом шуток у пользователей. На одном кадре Рита Ора позирует в странном розовом боди и вязаной "шапке". На других снимках странные и забавные образы певицы вообще сложно понять, хоть выглядят они очень стильно.

Фанаты и пользователи Instagram не смогли смотреть на новые фото Риты Ора без смеха, что отметили в множестве самых разнообразных комментариях. Впрочем, это только прибавило популярности посту, ведь за короткий срок он собрал огромное число лайков. -0-