Рита Ора в пикантном бикини очаровала огромную армию поклонников

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица из Великобритании Рита Ора представила в Instagram несколько новых соблазнительных кадров.

Артистка решила сбежать из города и отправилась поближе к океану в Лос-Анджелес. Конечно, Рита Ора не упустила возможности очаровать юзеров и опубликовала сразу несколько фотографий в пикантном бикини. Для этого звезда выбрала темно-зеленое тонкое бикини, которое выгодно подчеркнуло стройную фигуру артистки.

Неудивительно, что Рита Ора в пикантном образе очаровала свою многочисленную армию поклонников. Юзеры принялись заваливать знаменитость огромным числом хвалебных комментариев, а также оставили множество лайков. -0-