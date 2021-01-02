Роберт Родригес исполнил соло на гитаре для малыша Йоды - всем очень понравилось (Видео)

02 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режиссер Роберт Родригес решил продемонстрировать свое умение игры на гитаре, а слушателем выбрал очень милого персонажа. Кадрами он поделился в Twitter.

Знаменитый режиссер исполнил соло на гитаре, которое пришлось по вкусу милому малышу Йоде. Тот задорно трясет головой, шевелит ушами и щуриться от удовольствия в ритмы музыки. Режиссер снял шестую серию второго сезона сериала "Мандалорец", а за кадром сделал такое забавное видео.

Here's a Christmas present to all those who asked me what it's like to hang out with Baby Yoda on the set of #TheMandalorian #TheTragedy. Check out #DisneyGallery for more behind the scenes! pic.twitter.com/6ShINBxJAN — Robert Rodriguez (@Rodriguez) December 25, 2020

“Рождественский подарок для всех, кто спрашивал: каково это, тусоваться с малышом Йодой на съемочной площадке “Мандалорца“, - написал Родригес в Twitter. Кадры умилил сеть и развеселили многих, поэтому ролик быстро собрал около четырех миллионов просмотров. -0-