Роботы устроили гипнотизирующий танец под песню группы BTS (Видео)

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инженеры компании Boston Dynamics поставили со своими собаками-роботами танец, а результат разместили на YouTube.

В кадре можно заметить несколько машин, которые выполняют гипнотизирующие движения под трек I'm On It, принадлежащий корейской группы BTS. Интересный танец привлек внимание юзеров, которые высоко оценили синхронность, слаженность и красоту движений роботизированных собак.

К слову, ранее роботы Boston Dynamics вместе станцевали в честь Нового года, а робот Atlas выполнил потрясающие гимнастические трюки. -0-

Робота Atlas научили выполнять гимнастические трюки - видео Разработчики научили человекоподобную машину Atlas совершать гимнастические трюки, которые смогут без подготовки повторить не все люди.

Зажигательный танец роботов в честь Нового года восхитил сеть – видео Авторы интересного танца задумали бороться с отсутствием новогоднего настроения и включили роботам песню 1962 года "Do You Love Me" группы The Contours.