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Калейдоскоп
01 июля 2021, 05:35

Роботы устроили гипнотизирующий танец под песню группы BTS (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инженеры компании Boston Dynamics поставили со своими собаками-роботами танец, а результат разместили на YouTube.

В кадре можно заметить несколько машин, которые выполняют гипнотизирующие движения под трек I'm On It, принадлежащий корейской группы BTS. Интересный танец привлек внимание юзеров, которые высоко оценили синхронность, слаженность и красоту движений роботизированных собак.

К слову, ранее роботы Boston Dynamics вместе станцевали в честь Нового года, а робот Atlas выполнил потрясающие гимнастические трюки. -0-

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Теги
видео развлечения роботы США танец
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