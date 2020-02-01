"Роковая красотка!" - Наталью Медведеву из Comedy Woman не признали в неожиданном образе

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда популярного шоу Наталья Медведева поделилась в Instagram свежим фото и впечатлила подписчиков.

Многие из фанатов даже не сразу смогли узнать Медведеву. Поклонники привыкли видеть актрису в эпатажных и "сумасшедших" образах, а в этот раз она поразила своей женственностью и элегантностью.

Фолловеры Натальи Медведевой оказались в восторге. Своими эмоциями они поспешили поделиться в комментариях под фото. За несколько часов фанаты завалили актрису сотнями восторженных комментариев.-0-