Российская актриса переборщила с макияжем и вызвала недовольство фолловеров

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса театра и кино Ирина Пегова поделилась в Instagram новым снимком и вызвала в свой адрес шквал критики.

Звезда опубликовала фотографию из гримерки театра, однако несколько деталей вызвали у юзеров вопросы. В частности, недовольство людей касалось ее чересчур яркого макияжа, а также несуразной композиции фото. Кроме этого, пользователи выразили свое негодование по поводу головного убора артистки.

Впрочем, многие из фолловеров Ирины Пеговой поддержали ее и выразили в комментариях множество теплых слов. Неудивительно, что пост собрал десятки тысяч лайков. -0-