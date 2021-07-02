Российская фигуристка показал в Instagram результат дерзкой фотосессии

Анастасия Гулякова. Фото из Instagram
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная восемнадцатилетняя российская фигуристка Анастасия Гулякова опубликовала в Instagram новый пост и впечатлила многих.
Звезда представила результат стильной и дерзкой фотосессии. Для этого Анастасия Гулякова примерила черный брючный костюм, а также отказалась от нижнего белья, чтобы добавить снимкам пикантности.
Кадры получились очень стильными и соблазнительными, что отметили многочисленные фолловеры российской фигуристки. "Богиня", "Какая красивая", "Горячая девчонка!" - написали поклонники. Неудивительно, что пост быстро собрал огромное число лайков. -0-