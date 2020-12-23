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Калейдоскоп
23 декабря 2020, 01:50

Российский художник показал "Симпсонов" в рисовке мультфильмов из СССР (Фото)

Фото Twitter
Фото Twitter

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художник студии "Союзмультфильм" Прокопий Уляшов решил немного пофантазировать и наглядно показал результаты своей работы.

Мужчина ко дню рождения "Симпсонов" изобразил их в совсем непривычном виде. В частности, художник представил героев в стиле советских мультипликаторов. Он показал в Twitter, как могли выглядеть знаменитые персонажи, если бы их нарисовал автор "Жил-был пес", "Приключений капитана Врунгеля" и "Следствие ведут Колобки". Получилось очень необычно.

Его пост пришелся по вкусу юзерам сети, которые отметили оригинальность задумки художника в множестве комментариев и лайков. -0-

Фото Twitter

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