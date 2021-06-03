Рыбак выловил в США редчайшего золотого окуня

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из штата Арканзас вытащил из воды редчайшую рыбу. Внимание на историю обратило издание Ozarks First.

Рыбак по имени Джош Роджерс 23 мая выплыл на центр Бобрового озера и приступил к рыбной ловле. Вода была мутная, однако с глубины виднелся светлый окунь. Мужчина подумал, что во всем виновны лучи солнца, но после произошло неожиданное.

На крючок попалась добыча и американец вытащил из воды редчайшего золотого окуня. Парень сделал несколько фотографий с необычной добычей и отпустил рыбу.

Фото Ozarks First

Позже в соцсетях биолог Джон Стейн пояснил, что рыбак поймал окуня с генетической аномалией, которая встречается у одной из миллиона особей. Необычный окунь страдает ксантизмом - нарушением пигментации кожных покровов в силу нехватки меланина, из-за чего они приобретают желтый или оранжевый цвет. Теперь Роджерс намерен сделать по фото реплику улова, чтобы гордо показывать друзьям. -0-