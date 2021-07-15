Рыбный десант заселил горное озеро в США (Видео)

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сохранение природы - входит в обязанности каждого человека, однако экологи часто могут идти на безумные вещи ради этого. Одним таким моментом поделились на Facebook.

Специалисты решили заселить озеро в штате Юта рыбой, но возникли некоторые проблемы. Горные озера неприступны, поэтому местные власти нашли необычный способ провести зарыбление.

Для этого использовали самолет. Воздушное судно загрузили рыбой с водой и оно отправилось в рейс, подлетело к горному озеру и сбросило рыбный десант. За один такой полет пилоты могут скинуть в воду 35 тысяч рыб, а всего за неделю удалось провести подобную операцию на 200 водоемах. -0-