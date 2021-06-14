Садовая мебель мужчины была постоянно разбросана, но камеры нашли пушистого дебошира (Видео)

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Греции недавно поделился на Facebook забавными кадрами, которые расставили все точки на и.

Программист из города Салоников долгое время недоумевал, ведь его садовая мебель каждое утро была разбросана по двору. Лосиф Караиоанноглу гадал и пытался понять, кто же это делает, однако решил воспользоваться своими навыками и установил рядом с домом камеру видеонаблюдения.

После этого он стал ждать, чтобы поймать дебошира с поличным. В очередную ночь на смартфон пришло уведомление и перед мужчиной предстала забавная картина. Как оказалось, виновником ночных погромов был пушистый пес мужчины по кличке Оскар. Хозяин не ожидал такого поведения от собаки, однако записал кадры и разместил их в сети. Неудивительно, что история и видео повеселили юзеров сети, а также собрали множество уморительных комментариев. -0-