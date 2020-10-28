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Калейдоскоп
28 октября 2020, 09:03

Сайт предвыборного штаба Трампа взломали

Фото AP Photo
Фото AP Photo

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные взломали сайт избирательного штаба президента США Дональда Трампа, через некоторое время его удалось восстановить. Об этом написал в Twitter пресс-секретарь избирательной кампании американского лидера Тим Мертау, сообщает ТАСС.

"Ранее этим вечером (27 октября. - Прим. БЕЛТА) сайт избирательного штаба Трампа был взломан, и мы работаем с правоохранительными органами над расследованием источника атаки. Доступ к конфиденциальным данным хакерами не был получен в связи с тем, по сути, не хранятся на сайте. Сайт восстановлен", - написал Тим Мертау.

В течение некоторого времени пользователи, которые заходили на сайт избирательного штаба американского лидера, видели страницу с уведомлением о том, что ресурс взломан.

3 ноября на всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.-0-

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компьютерная безопасность США Трамп
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