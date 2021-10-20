Сальма Хайек на красной дорожке восхитила всех своим видом и впервые показала дочь

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Сальма Хайек побывала на премьере нового блокбастера от Marvel, а своим внешним видом поделилась в Instagram.

Актриса для выхода на красную дорожку выбрала черное длинное платье с внушительным декольте, что не осталось без внимания поклонников. Кроме этого, Сальма Хайек впервые представила миру свою 14-летнюю дочь по имени Валентина, которая предпочла выбрать легкое темное платье в горошек.

Поклонники актрисы были очарованы красотой знаменитости и оказались в полном восторге от наряда Сальмы Хайек. Неудивительно, что пост в соцсети за короткий промежуток времени собрал огромное число лайков и множество самых разнообразных комментариев. -0-