Самая красивая женщина в мире снялась для британского бренда в кружевном корсете

Белла Хадид. Фото из Instagram
6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская модель Белла Хадид, которую несколько недель назад признали самой красивой женщиной в мире, разместила в Instagram новые снимки и впечатлила поклонников.
23-летняя Хадид приняла предложение британского дома моды и предстала перед камерой в корсете телесного цвета, который подчеркивает все достоинства модели.
Дизайнеры дополнили образ Беллы Хадид короткой юбкой и поясом-ремнем. В руках модель держит сумочку с логотипом бренда.
Вместе с супермоделью в фотосессии приняла участие ее сестра Джиджи и топ-модель Кендал Дженнер. Поклонники оказались в восторге от увиденного и завалили Хадид сотнями восторженных комментариев.-0-