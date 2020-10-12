Самая привлекательная спортсменка мира примерила шикарное платье

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую ранее признали самой привлекательной спортсменкой мира, опубликовала в Instagram новый пост, впечатливший юзеров.

Девушка предстала перед камерой в соблазнительном черном платье. Ее наряд подчеркивает стройную фигуру, а шикарные локоны светлого цвета дополнили снимок, сделав его потрясающим.

21-летняя спортсменка позирует на фоне бассейна, однако мало кто из пользователей это заметил. Они отметили красоту Алисы Шмидт, а позже и вовсе завалили девушку комплиментами в комментариях, которых быстро набралось огромное число. -0-