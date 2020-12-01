Самая привлекательная спортсменка мира попросила подписчиков выбрать платье

Алиса Шмидт. Фото из Instagram
1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую ранее признали самой привлекательной спортсменкой в мире, примерила несколько соблазнительных нарядов и показала их в Instagram-сторис.
Девушка сделала два селфи в разных платьях. Сначала Алиса Шмидт примеряет соблазнительный обтягивающий наряд с разрезом на ноге золотистого цвета. После этого спортсменка поделилась кадром, где она предстала в синем эффектном платье в пол, выгодно подчеркнувшее стройную фигуру девушки.
Фото из Instagram
Разумеется, многочисленные фолловеры не остались в стороне. По их мнению, второе платье идет самой привлекательной спортсменке в мире лучше, что они и выразили в опросе. -0-
Фото из Instagram