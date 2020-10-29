Самое популярное место из Instagram в мире разрушилось

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальный природный памятник в национальном парке Краби в Таиланде разрушился. Об этом сообщает The Phuket News.

Часть карста в районе острова Пхи Пхи раскололась. В результате, огромная каменная глыба рухнула в океан, повредив один из самых больших коралловых рифов. Общий вес глыбы составил 30 тысяч тонн.

По предварительным данным властей, в результате обрушения камня пострадали около 300 квадратных метров рифа. Теперь его собираются восстанавливать, а туристическая достопримечательность, которая ранее стала самым популярным местом для фото в Instagram, будет закрыта на два года. -0-