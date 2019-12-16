Самую большую бутылку виски продали с аукциона в Шотландии

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шотландии ушла с молотка 105 литровая бутылка односолодового виски Tomintoul, об этом пишет Scotsman Food and Drink.

Лот был куплен за 15 тысяч фунтов стерлингов в рамках рождественской распродажи аукциона Just Whisky. Бутылка, объемом 105,3 литра, была изготовлена в 2009 году командой из 14 человек.

Отмечается, что виски Tomintoul можно разлить в 150 стандартных бутылок этого бренда. Ранее этот лот был выставлен в Шотландском центре наследия виски в Эдинбурге. Тогда эксперты оценили бутылку в 5 тысяч фунтов.

Организаторы аукциона рады, что уникальный лот нашел своего владельца, а также надеются, что для такого подарка есть подходящий рождественский чулок. -0-